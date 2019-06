BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sultangazi'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 24 ayrı eserin açılışının gerçekleştiği törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:Beyefendi rahatsız olmuş, 'Çaldılar' dendi ya. Ben buradan söyleyeyim. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir, siyasidir. Hukuki nedir? Usulsüzlüktür. Ama usulsüzlüğün yanında siyasi ifadesi vardır, o da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var, hem hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim. 'Ben mazbatamı aldım' diyor. Sen mazbatanı YSK'dan almadın. İl Seçim Kurulu'ndan aldın. Ne oldu? YSK, İl Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı iptal etti. Bu ne demektir? Daha öğreneceğin çok şeyler var. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür. Yenileme kararı veren YSK benzer itirazların dile getirildiği iki ilçede buna gerek görmemiştir. Biz bağırıp çağırmadık.Bay Kemal YSK'ya önce methiyeler düzdü. Sonra YSK'ya 'çete' dedi. Ve her şeyi söylediler. İki aday arasındaki farkın 29 binden 13 bine gerilemiş olması manidardır. Geçen akşam TV programında bunu da inkar ediyor. Niye? Yalan bunların genlerine işlemiş genlerine. Ne diyor; 'Ben Ordu Valisi'ne it demedim. Basitleşme dedim' diyor. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Dur bakalım bitmedi iş. Benim polislerime de yanındaki avanesi 'Şerefsizler' diyor. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize 'it' dedirtiriz, ne de polisimize 'şerefsizler' dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Yanında koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun sonra da polisime 'Şerefsizler' diyorsun. Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek.Diyor ki "Ben şu kadar para vereceğim gençlere." Yahu yalan söyleme. Al bir yalanını daha yakaladım. Bir defa belediye başkanlığım döneminde ben üniversite öğrencilerine burs veriyordum. CHP bunu AYM'ye götürdü. Ve gençlere verdiğimiz burs yasaklandı. Biz de bunu ne yaptık? Kredi yurtlar kurumu vasıtasıyla çözdük. Ne diyorlar; 'Bu Suriyelileri buraya doldurdunuz. Bize para vermiyorsunuz, onlara veriyorsunuz.' Bu yalana sakın aldanmayın. Bu yalan CHP'nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlama diye bir şeyimiz yok.O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar? "Benim onlarla alakam yok" Yahu hepsi kayıtlarda var. İşte Ordu Valimize 'it' diyor. Ondan sonra 'it demedim, basit dedim' diyor. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Biz İstanbulumuzu bu yalancılara teslim edemeyiz.