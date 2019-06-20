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Avrupa’da operasyonu: 2 terörist tutuklandı

Giriş Tarihi: 20.6.2019
Avrupa’da PKK operasyonu: 2 terörist tutuklandı
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 terör örgütü üyesi tutuklandı. Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği belirtildi. Operasyon kapsamında Belçika'da 2 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Bu çerçevede terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi. Söz konusu kişilerin terör örgütü PKK ve Halk Savunma Güçleri (HPG) üyeleri oldukları kaydedildi.
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Avrupa’da PKK operasyonu: 2 terörist tutuklandı
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