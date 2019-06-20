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Bakan 'tan '' talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı , sel ve heyelanların yaşandığı ’da yaraların bir an önce sarılması için Valisi İsmail Ustaoğlu ile görüştü.

Giriş Tarihi: 20.6.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 21:49
Bakan Berat Albayrak'tan 'Araklı' talimatı

Vali Ustaoğlu'ndan sürekli bilgi alan Bakan Albayrak, danışmanlarını da Trabzon'a göndererek vatandaşın sorunlarının çözümü noktasında birebir ilgilenmelerini istedi.

Bakan Albayrak, Trabzon Valiliğine AFAD acil ödeme kaleminden ilk etapta 1 milyon 500 bin TL gönderirken, ayrıca bu kalemden Araklı'ya her türlü desteğin sağlanması konusunda talimat da verdi.

Bakan Albayrak, Araklı Belediyesine Temmuz ayında ödenecek genel bütçe vergi gelir paylarının Haziran ayında ödenmesi için de gerekli işlemlerin ivedilikle bitirilmesini istedi.

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Bakan Berat Albayrak'tan 'Araklı' talimatı
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