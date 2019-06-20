FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 22 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda çeşitli illerden aranması olan şahısların adreslerine arama kararı verildi.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle aynı adreste bulunan ve aralarında ByLock kullancılarının da bulunduğu 11 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Bu şüpheliler hakkında da farklı illerde arama kararlarının olduğu belirlendi.

Toplam 22 şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, savcılıktaki işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.