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’nün hücre evlerine operasyon: 22 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında çeşitli illerde arama kararları bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde beraber bulunan ve örgüt üyesi oldukları belirlenen 11 şüpheli daha yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 10:05

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda çeşitli illerden aranması olan şahısların adreslerine arama kararı verildi.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle aynı adreste bulunan ve aralarında ByLock kullancılarının da bulunduğu 11 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Bu şüpheliler hakkında da farklı illerde arama kararlarının olduğu belirlendi.

Toplam 22 şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, savcılıktaki işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 22 gözaltı
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