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İstanbuldaki /C operasyonuyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız /C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 12:53

Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.

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İstanbuldaki DHKP/C operasyonuyla ilgili açıklama
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