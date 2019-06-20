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MGK ve MSB teklifi ile askerlikten muafiyet

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019
TBMM Genel Kurulu'nda, 3 bölüm halinde görüşülen askerlik kanun teklifinin ilk iki bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerliği kalıcı hale getiren askerlik düzenlemesinin 45'inci maddesinde yer alan Cumhurbaşkanına bazı kişileri askerlikten muaf tutma yetkisi veren maddede değişikliğe gidildi. Buna göre Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ve Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) teklifi ile cumhurbaşkanı bazı kişileri askerlikten muaf tutabilecek. Teklifin görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.
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MGK ve MSB teklifi ile askerlikten muafiyet
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