Sel, çay molasında yakaladı

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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve UMKE ekipleri, Rize-Artvin Deniz Polisi, AKUT ve Ankara'dan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin de içinde bulunduğu 280 kişilik ekip tarafından aranıyor. Bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dün 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükselirken, kayıp 3 kişinin arama çalışları ise sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek veriyor. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 helikopter, mahsur kalan 76 kişiyi kurtardı. Sel nedeniyle 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprüler yıkıldı. Okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatları hasar gördü. Sele kapılan iş makinesi, kamyon ve otomobiller de çamura gömüldü. Araklı- Bayburt ve Araklı-Çamlıktepe karayolunu ulaşıma açmaya çalışıyor. Kızılay'da kumanya dağıtıyor.Olayda hayatını kaybedenlerden imam Soner Özbay'ın (34), camide öğlen namazını kıldırdıktan sonra yol çalışması yapılan yere geldiği öğrenildi. Bir önceki selde okulun giriş katını basan suyun tahliyesinde çalışan Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu (35) da öğle arasında yemek ve çay molası verdi. İkili birlikte çay içerken aniden gelen sel sularına kapıldı. Emekli işçi Mehmet Cevahir'in (75) ise evini yıkan sel sularına kapıldığı, eşinin ise dışarıda olduğu için kurtulduğu öğrenildi. Dün cesedi bulunanların DSİ çalışanı Hasan Çakar (43) ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Baki Turhan (40) Erdoğan Uzun (24) ve Ali Kemal Coşkuner (42) olduğu öğrenildi. Özbay ve Osmanoğlu dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde önceki gün Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Mustafa Taş'ın (20) cesedi olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Taş, Kovancılar ilçesi Bağlar Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. AAMAHALLEDE yaşayan Halim Köse, "Olay anında evdeydim. Sanki bir bomba düştü. Bakkalın oğluna telefon edip, 'Çok büyük bir gürültü var, dere gemliyor. Çocuklar okulu temizliyorlar, onları alıp kaçın' dedim. O an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesilmiş. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre taşımış. Mahallede bu 6'ıncı yıkım" dedi. Havva Cevahir ise "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum Hasan Cevahir (17) okula girip iki çocuk çıkarmış" diye konuştu.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Soylu "Olayın HES ile ilgisi yok. HES aşağıda, olay yukarıda. İki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel. Kuş uçuşu 7-8 kilometre olan tepenin heyelanla birlikte akıp, önüne dereyi de alarak oluşturduğu sel, iki derenin birleştiği bu alanda ciddi tahribata yol açtı. Burada 4-5 gün önce ciddi yağmur yağdı. Sel, 4'ü kullanılmakta olan, 3'de yarı kullanılan ama içinde kimsenin bulunmadığı 7 binayı yerinden söktü" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Doğu Karadeniz'de yağışların 2 gün daha devam edeceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.