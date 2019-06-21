Bir kan davası daha sona erdi

Silvan ilçesine bağlı kırsal Bağdere ve Sulubağ mahallelerinde 1 Ağustos 2018'de "Karadeniz" ve "Koyun" aileleri arasında çıkan kavgada, Vedat Koyun'un hayatını kaybetmesiyle başlayan kan davası Silvan Kaymakamı Adem Çelik ve ilçenin ileri gelenlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı.

İki aile arasındaki kan davasının sona ermesi nedeniyle barış yemeği verildi. Barış yemeği İmam Hatip İlhami Yaman'ın Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından ailelerin barışması için aracı olan Hacı Metin Kılıçaslan ile Silvan Kaymakamı Adem Çelik bir konuşma yaptı. Barış törenine katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Yaşanmış bir üzücü ve acı olayın sonrasında onun daha büyük acılara yol açmaması, hepimizi üzecek ve yaralayacak sonuçları taşımaması için o günden bugüne imani, akli ve insani bir sorumlulukla hareket eden herkesten Rabbim razı olsun" dedi. Konuşmanın ardından "Koyun" ve "Karadeniz" aileleri, Kuranı Kerim altından geçerek dualar ve salavatlar eşliğinde tokalaşıp, sarılarak barıştı. Barışın ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler barış yemeğine katıldı.

Düzenlenen barış yemeğine, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile "Koyun" ve "Karadeniz" ailelerinin fertleri katıldı.