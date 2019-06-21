Sahte delillerle tutuklama yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Balyoz Planı davasında görev yapan 15'i tutuklu eski 50 hâkim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 56 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede şu ifadeler yer aldı:Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, üyeler Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü, 2003'te hazırlandığı söylenen dijitallerin, oluşturulma tarihlerinin neden 2007 olarak göründüğünü açıklarken, akla ve bilime aykırı beyanlarda bulunmuşlardır.(Sanıklar Diken, Peksak ve Üründü) Gerekçeli kararda gerçeğe aykırı hususlara ve varsayımlara yer verdikleri, Bilvanis Çiftliği konulu ve Şubat 2007 tarihli yazının tamamen sahte ve imzasız olduğu halde, bu belgeyi ıslak imzalı belgeler arasında gösterdikleri, sanık Bilgin Balanlı'nın sorguda söylemediği beyanlarını söylemiş gibi gerekçeli karara yazdıkları tespit edilmiştir. Savcılar, Ergin Saygun'un 27 Mart 2012 tarihli savunmasından 4 gün önce mütaalayı hazırladı.(Sanık Fikret Seçen) Gölcük'teki aramada ele geçirilen ve suç tarihinden sonra üretildiği iddia edilen birkaç CD ve taşınabilir disk ile ilgli olarak polisin düzenlediği tespit tutanaklarını 43 klasör olarak mahkemeye göndermek suretiyle, yem delil bulunduğu iddiasıyla 163 sanık hakkında tutuklama kararı verilmesine neden oldu.