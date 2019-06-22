SON DAKİKA... Demirtaş’tan Öcalan’ın mektubuna destek mesajı geldi! CHP'de büyük şok!

BÜYÜK KIRILMA

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'lilere yaptığı 'seçimlerde tarafsız olun' çağrısının ardından HDP-Kandil-İmralı ekseninde büyük bir kırılma yaşandı. HDP'nin, İmralı'dan gelen mektubu sakladığı ortaya çıktıktan sonra Demirtaş ile Öcalan arasındaki rekabet de gün yüzüne çıkmış oldu. Bu durum Demirtaş, Kandil ve Öcalan arasında yaşan liderlik çatışmasının hangi boyutta olduğunu gözler önünse sermiş oldu.

DESTEK AÇIKLAMASI

Seçim öncesi tüm bu gelişmeler yaşanırken 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılanan HDP'li Selahattin Demirtaş'tan akşam saatlerinde Öcalan'a tam destek veren bir açıklama geldi.

SABAH yazarı Hasan Basri Yalçın: "Demirtaş, Öcalan'la tarafsız kalma konusunda aynı noktaya gelmiştir"

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında "Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı vb. şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. Selamlar, sevgiler." dedi.

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İŞTE DEMİRTAŞ'IN O AÇIKLAMALARI





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İDRİS KARDAŞ'IN DEĞERLENDİRMESİ

"Demirtaş'ın İmralı ile aynı çizgiye gelmesi, İmralı'nın tarafsız kalın kararına direnenlerin direncini kırması bakımından önemli hamledir. Bunun kaybedeni kuşkusuz CHP olacak, HDP ise daha önce İmralı'ya direndiği için tabandan bazı kayıplar yaşama tedirginliğinden kurtulacak.

İlk günden beri söylüyorduk. Bu konu HDP içi bir iktidar mücadelesidir. Demirtaş ve diğerleri mektuptan sonra İmralı'ya karşı sınanacaklardı. Bu da bir riskti. Daha fazla direnemediler demek ki. Bu saatten sonra CHP'li HDP'lilerin az bir direnişi olur ama o da çok zayıf kalır.

Evet sosyal medyayı iyi kullanan CHP'li HDP'liler Demirtaş'ın açıklamalarını da çarpıtmaya çalışacaklar. Ancak okuyan çok net bir şekilde İmralı ile aynı pozisyonu aldığını görüyoru Demirtaş'ın. Bu da istedikleri ve bekledikleri bir durum değildi. Panik olmuş durumdalar. Yazık.

Demirtaş'ın 2. Twiti günlerdir İmralı'nın, taban nezdinde hiç etkisi kalmadığını söyleyen bir kısım HDP ve CHP'lilere cevap olmuş. Risk almak istememiş.

Tabanlarından bunu olabildiğince saklamaya ve çarpıtmaya çalışacak bir süreç izleyecek bir kısım CHP'li olan HDP'liler şimdi.

CHP'li HDP'liler Demirtaş'ın açıklamalarını Erdoğan'a cevap diye manipüle ediyorlar sosyal medyada özellikle.

Esas meseleyi saklamaya, çarpıtmaya çalışıyorlar. Halbuki İmralı'nın açıklamalarını açıkça desteklemiş Demirtaş.

Derin analizlere de gerek yok bunu anlamak için."







