Üniversitelerde 20 yeni nesil program

ÖSYM önceki gece merakla beklenen 2019-YKS Kılavuzunu açıkladı. Üniversite adaylarının tercihlerinde önemli bir yol gösterici olan kılavuzda bu yıl ilk kez öğrenci alacak yeni nesil bölümler de açıklandı. Geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen programlar arasında "Atık yönetimi", "Bilgi güvenliği teknolojisi", "Uluslararası ulaştırma sistemleri", "Yapay zekâ mühendisliği", "fotonik", "Ev teksitili tasarımı", "pastacılık ve ekmekçilik" gibi bölümler var. Öte yandan kılavuzda yer alan bilgilere göre 2'si Ankara, biri İstanbul biri de Gaziantep olmak üzere 4 yeni üniversite de bu yıl öğrenci almaya başlayacak. Bunlar Ankara Medipol Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi.

EŞİT AĞIRLIKLI BÖLÜMLER AZALDI

Açıköğretim programları hariç olmak üzere bu yılki üniversite kontenjanları 835 bin 66 olarak belirlendi. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kontenjanlarda Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde öğrenci alan programlarda oldukça azaltma yapıldı. Aralarında Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme gibi programların olduğu EA puan türüyle öğrenci alan bölümlerin kontenjanları toplam 37 bin 62 azaldı. SAYISAL (SAY) puan türüyle öğrenci alan bölümlerin kontenjanlarında da 2 bin 43 azaltma yapıldı.