15 Temmuz’un önünü kumpas davaları açtı

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen "Balyoz planı" davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda "Sanığın eylemlerinin, 'Anayasa'yı ihlal' suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunda ön sorun, sanığın duruşma savcılığı yaptığı Balyoz planı davasının 15 Temmuz darbe girişiminin meydana gelmesinde ne ölçüde etkili olduğunun tespitidir. Heyetimiz, kamuoyunda Ergenekon, Balyoz, Casusluk davası gibi adlarla anılan kumpas davalarının farklı farklı ve birbirinden bağımsız davalar olduğu kanaatinde değildir. Kumpas davalarının belli bir aşamaya geldiği 2010 ve sonrasında Yüksek Askeri Şura terfileri özellikle incelenmesi gereken bir husustur. Kumpas davalarının ilk soruşturmaya başlama tarihi, 15 Temmuz darbe girişiminin de hazırlık hareketinin başlangıcıdır" denildi.Kararda, 2010-2015 arasında üst düzey (albaylıktan orgeneralliğe kadar) terfi alan 469 askerden 218'i hakkında darbeye teşebbüs veya FETÖ'den işlem yapıldığı vurgulanarak "FETÖ mensubu olan subaylar tasfiye edilen subayların yerlerine gelerek 15 Temmuz darbe girişiminin yolunu açmışlardır" denildi.