Emniyet şehitlerine özel albüm

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulEmniyeti, 1980'den 2019'a kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken şehit olan 352 polisin aileleriyle görüşerek 620 sayfalık "Şehitler Albümü" hazırladı. Albümde, şehitlerimizin yan yana yazılmış isimlerinden oluşturulan iki sayfalık bir İstanbul haritasına da yer verildi. 12 Eylül 2015 ile 7 Mayıs 2018 arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda görev yaparken şehit olan polisler için "Duaları Erken Kabul Olanların Kitabı" başlıklı 300 sayfalık bir almanak hazırlayan İstanbul Emniyeti, şehitler için de 620 sayfalık 'Şehitler Albümü' hazırladı. Albüm, 1980 yılından bugüne kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken şehit olan 352 polisin aileleriyle görüşülerek ve şehitlerin yaşam hikayelerine yer verilerek oluşturuldu. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 620 sayfalık albüm, bin 250 adet basıldı. 9 Şubat 1980'de Fatih'te şehit olan polis Sebahattin Öz'ün öyküsüyle başlayan albüm, 7 Mayıs 2019'da şehit olan polis Muammer Ateş'in öyküsü ile sonlanıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 'Şehitler Albümü'nü geçen Ramazan ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmişti.