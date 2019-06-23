Evladını el sallayarak uğurladı

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışın ardından işitme engelli ve konuşamayan annesi Gülümser Akgün tarafından Kuran Kursu çıkışı eve götürülen İsa Akgün köprüden geçtikleri sırada, annesinin elinden sel sularına kapıldı. Çocuğun 12 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyüne bağlı Fırdan Mahallesi'ndeki derede çamura saplanmış cesedi bulundu. Hasankadı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Akgün'ün dün sabah Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınan cenazesi beldeye bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki evinin önünü getirildi. Evinin önünde helallik alındığı sırada, oğlu gözleri önnünde sel sularına kapılan anne Akgün, çocuğunun tabutuna el sallayarak, öpücük gönderdi. Annesi ve ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak ağıt yaktı.Tabutun alınıp camiye götürülmek istendiği sırada anne ve ablası tabutu bırakmak istemedi. Baba Ali Akgün ise ayakta durmakta zorlandı. Hasankadı merkezdeki Şabankadı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ve yakınları katıldı. Akgün'ün cenazesi Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.