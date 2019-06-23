Hakim Ziya Bülent Öner kimdir? İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ziya Bülent Öner'in kalp krizi geçirdiği haberi son dakika olarak geldi. Dün gece kalp spazmı geçiren Öner'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Özellikle haberi gören vatandaşlar Hakim Ziya Bülent Öner kimdir? Sorusunu araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

HAKİM ZİYA BÜLENT ÖNER KİMDİR?

İstanbul il seçim kurulu başkanlığı görevine getirilen Ziya Bülent Öner, 1 Ağustos 1955 yılında Antalya'da doğdu. 1972 yılında Çanakkale lisesinden mezun oldu. İstanbul hukuk fakültesini kazanan Ziya Bülent Ören 1976 yılından üniversiteden mezun oldu. Ayrıca Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi tarih bölümü historiograph okudu. 14 Mayıs 1981 yılında evlendi. Hakim olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. En son olarak İstanbul Fatih ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.