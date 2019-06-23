İstanbul Havalimanı’nda seçmen yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul seçimi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşandı. Şehir dışından tarifeli uçakla havalimanına gelen vatandaşlar nedeniyle çıkışlarda yoğunluk meydana geldi. Sivas'tan eşiyle gelen İbrahim Tansel, Ramazan Bayramı'ndan önce tatil için gittiği memleketinden oy kullanmak ve yakınlarını görmek için döndüğünü belirtti. Yolculardan Hanife Kum, hasta ziyareti için bulunduğu Trabzon'dan oy kullanmak üzere İstanbul'a geldiğini kaydetti. Yolculardan Dursun Çağlayan da "Seçimde oy kullandıktan sonra tekrar işlerinin olduğu Trabzon'a döneceğini kaydetti. Yolculardan Erkan Çakmak "Denizli'de bir makine firmasında çalışıyorum. Oyumu kullanmak için İstanbul'a geldim. Seçim gecesi tekrar Denizli'ye gitmek için yola çıkacağım" şeklinde konuştu. Bir diğer yolcu Ahmet Bilgi ise, "İş için şehir dışına çıkmıştık. Yarın ki seçimlerden dolayı geldik. Daha sonra tekrar döneceğiz. İzin alma konusunda sorun çıkmadı, anlayışla karşılandı" dedi.İstanbul Esenler Otogarı'nda seçim yoğunluğu vardı. Bayram tatili için memleketlerine giden seçmenler dün otobüslerle akın akın İstanbul'a döndü. Terminallere gün boyu Anadolu'dan gelen yüzlerce otobüs yanaştı.SABAH