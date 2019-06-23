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sonuçları! 23 Haziran 2019 Maltepe’de mu önde?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bütün kent bugün sandık başına gitti. İstanbul’u yönetecek kişinin seçilecek olduğu bu seçimde mu önde? Sorusu bireyler tarafından merak ediliyor. Özellikle ilçelerde yaşayan bireyler kendi ilçelerinde hangi ismin önde olduğunu araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak sonuçlarını sizler için hazırladık. YSK yasağının kalkması ile birlikte 23 Haziran Maltepe seçim sonuçları burada olacak.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 16:54
Maltepe seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Maltepe’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Türkiye bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. Tekrarlanan seçimlerin ardından bugün tekrardan sandık başına giden bireyler sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala konuyla ilgili detayları merak ediyorlar. İstanbul'u yönetecek kişinin seçilecek olduğu seçimde Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sorusu bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ilçelerde yaşayan bireyler kendi ilçelerinden hangi adaya ne kadar oy çıktığını merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Maltepe seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. YSK yasağının kalkması ile birlikte Maltepe seçim sonuçları burada olacak.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Maltepe Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…

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Maltepe seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Maltepe’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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