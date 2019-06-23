Maltepe seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Maltepe’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Türkiye bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. Tekrarlanan seçimlerin ardından bugün tekrardan sandık başına giden bireyler sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala konuyla ilgili detayları merak ediyorlar. İstanbul'u yönetecek kişinin seçilecek olduğu seçimde Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sorusu bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ilçelerde yaşayan bireyler kendi ilçelerinden hangi adaya ne kadar oy çıktığını merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak Maltepe seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. YSK yasağının kalkması ile birlikte Maltepe seçim sonuçları burada olacak.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Maltepe Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…