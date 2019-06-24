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Gezi’nin failleri için hesap vakti

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019
Gezi’nin failleri için hesap vakti
Gezi Parkı olaylarını organize ettikleri gerekçesiyle Osman Kavala, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın da aralarında olduğu 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün (pazartesi) Silivri'de başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı davanın ilk duruşmaları, 24-28 Haziran tarihlerinde Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında yapılacak.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu tutuklu, Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, İnanç Ekmekçi, Yiğit Ali Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman tutuksuz olarak yargılanacak. Can Dündar, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ise davada firari sanık olarak yer alıyor.
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Gezi’nin failleri için hesap vakti
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