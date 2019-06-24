İstanbul’a hayırlı olsun

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün oyunu eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 numaralı sandıkta kullandı. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da eşlik etti. Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "İstanbul gibi bir şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbul'umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni, İstanbul için en isabetli kararı verecektir" diye düşünüyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. Erdoğan, katılımla ilgili bir soru üzerine, "Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşımak için, tekrar buradan memleketlerine gönderilmesi noktasında bir çalışma. Tabi İstanbul'da olanlar da inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın yüksek olması gerekiyor." dedi.Başkan Erdoğan, gayri resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından mesaj yayımladı. Mesajda "Sonuç İstanbulumuz için hayırlara vesile olsun. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etti. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Daha önce olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada "Karar- Milletin" hashtagiyle yayımladığı mesajında "Demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte kullandı.