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, Birgün gazetesinden tazminat kazandı

Genel Başkan Yardımcısı , asılsız haber yaptığı iddiasıyla Birgün gazetesi hakkında açtığı davadan tazminat kazandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 20:22
Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Birgün gazetesinin 6 Temmuz 2018 tarihli nüshasında "Şehir Hastanesinin İçine Eczane Açılıyor" başlığı altındaki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özhaseki'yi hedef alan, basın ahlak ve etik kurullarına aykırı haberde tamamen gerçek dışı isnat ve ithamlarda bulunulduğunu savunan Savruk, Birgün gazetesi hakkında Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tazminat davası açıldığını kaydetti.

Yapılan yargılama sonunda haberin "yalan niteliğinin" tescil edildiğini aktaran Savruk, Birgün gazetesinin tazminat ödemeye mahkum edildiğini ifade etti.

Tazminat miktarının 3 bin lira olduğu belirtildi.

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Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı
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