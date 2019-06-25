AK Parti’de İstanbul analizi yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart seçimlerinde göre aradaki farkın neden kaynaklandığını araştıracak olan AK Parti, ilk yaptığı değerlendirmede kendi tabanındaki yaklaşık 300 bin oy kaymasına neyin neden olduğunu tespit edecek. Çıkan rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Rapor doğrultusunda Erdoğan'ın partide ve kabinede değişikliğe gidip gitmeme konusunu değerlendireceği belirtiliyor. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul seçim sonuçlarını dikkate alarak hem partide hem de kabinede önemli değişikliğe gitmek için değerlendirme yapması bekleniyor. Ayrıca, Erdoğan'ın Türkiye'yi seçim atmosferinden bir an önce çıkaradak, ülkenin kendi gündemine dönmesini sağlayacak önemli hamleler yapacağı ifade ediliyor. Türkiye'nin şu anda önünde en önemli sıcak başlık olarak önümüzdeki günlerde ilk teslimatın yapılacağı hava savunma sistemi S-400'ler bulunuyor. Önümüzdeki günlerde diplomasi trafiğinin artmasıı bekleniyor. Öte yandan bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) seçimi masaya yatırmak için Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın Meclis'teki AK Parti Grup toplantısında da seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Haziran seçimlerinde 13 ülkeden gelen 14 gözlemcinin İstanbul'da 30 semtte toplam 90 sandıkta gözlem yaptığı belirtildi. Açıklamada heyete başkanlık eden İngiliz üye Andrew Dawson, oy verme merkezlerinin çoğunda sandık görevlilerinin işlerini iyi bir şekilde yerine getirdiğini ifade etti. Dawson, "Genel olarak 10,5 milyon seçmenin çoğunluğu için oy verme düzenli şekilde gerçekleştirildi. İstanbullular, gergin şartlarda da olsa, iyi organize edilmiş ve şeffaf bir seçimle yeni belediye başkanı seçti" dedi. AA