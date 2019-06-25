Akar’dan liderlere S-400 ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Akar, ziyaretlerinde siyasi parti liderlerine S- 400 ve F-35 konusundaki son durum ve Pençe Harekâtı ile ilgili bilgi verdi, görüş alış-verişinde bulundu. Akar, dün ilk ziyaretini MHP lideri Bahçeli'ye yaptı. MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile bir araya gelen Akar'ın 2. ziyareti ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldu. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Akar, saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Hulusi Akar, şu bilgileri verdi:"Bugün savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanları bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Onlardan yararlanacağız, o minval üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız G-20 çerçevesinde Amerika Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecekler." ANKARA