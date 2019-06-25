Boşaltılan köyler için 23 yıllık özlem bitti

Hakkâri'nin Kuzey Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da 23 yıllık özlem sona eriyor. Terörden temizlenen ilçeye bağlı sınırın sıfır noktasında yer alan Bey ve Belat köyü 23 yıl sonra yerleşime tekrar açılıyor. AK Partili belediye köyün yeniden yerleşime açılması kararı nedeniyle yollarda gecegündüz çalışma yapıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kuzey Irak sınırının sıfır noktasındaki bazı köyler, yıllar önce terör olayları nedeniyle boşaldı. Merkeze gelmek ya da gurbete gitmek zorunda kalan köylüler, yıllarca topraklarının hasretiyle ve bir gün geri dönme umuduyla yaşadı. Güvenlik güçlerinin kararlı ve başarılı operasyonları sonucu bölge terörden temizlerince, köylülerin bu hayalinin gerçeğe dönüşmesinin yolu açıldı. İlk olarak Bey ve Belat köyü 23 yıl sonra yeniden yerleşime tekrar açılıyor.







AK Parti Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı maalesef 23 yıl önce güvenlik nedeniyle boşaltılan köylerin tekrar yerleşime açılması için devletin bütün kurumlarıyla birlikte seferber olduklarını söyledi. Yöredeki tarım alanları bakımında çok büyük bir önem taşıyan Bey ve Belat köylerinin öncelikli olarak ulaşım konusunda yollarını açma ve genişletme çalışması başlattıklarını belirten Dündar, "Kaymakamlığın destekleriyle tarım alanlarının ekilip, ilçe ve yöre halkının kalkınması ve ekonomiye katkı sağlanabilmesi için tarla ve arazilere sulama kanalları çalışması başlatılmıştır. Amacımız ivedilikle çalışmaları bitirip, 23 yıllık hasreti sonlandırmaktır" ifadelerini kullandı.







Belat Mahalle muhtarı İsmail Altay, 23 yıldır tekrar geri dönmek için beklediklerini ifade ederek, "Kaymakamlık, belediye ve güvenlik güçlerimizin katkıları ile inşallah hayallerimiz gerçek olacak. Yakın bir zamanda köylerimize geri dönüşlerimiz olacak. Fakat maalesef evlerimiz 23 yıldır bakımsızlıktan dolayı zarar gördü. Onarımı için de destek bekliyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Ahmet Erdemir, "Bundan 23 yıl önce güvenlik nedeniyle evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Evlerimizi, tarlalarımızı her şeyimizi geride bırakarak Çukurca'ya yerleşmek zorunda kaldık. Tek isteğimiz, biran önce evlerimize ve topraklarımıza geri dönmek eskisi gibi hayatımıza devam etmektir" diye konuştu.

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