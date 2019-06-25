Gezi finansörü Soros’u aklamaya çalıştı

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Gezi Parkı olaylarını organize ettikleri gerekçesiyle Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması dün Silivri'de yapıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki binada görülen duruşma için tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu cezaevinden getirildi.CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda HDP'li milletvekili ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da duruşmayı izledi. İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları, çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da izleyiciler arasında yer aldı.Sahibi olduğu Anadolu Kültür AŞ aracılığıyla Gezi eylemlerini finanse ettiği iddiasını da kabul etmeyen Kavala, Gezi eylemcilerinin kendisinden talimat aldıklarına ve bu talimat doğrultusunda eylemde bulunduklarına yönelik delil olmadığını ileri sürdü. ABD'li finans spekülatörü George Soros ve arkadaşlarıyla bağlı olarak Gezi olaylarını planladığı suçlamasını da kabul etmeyen Kavala, "George Soros'un benim üzerimden Gezi olaylarını finanse etmiş olması hiçbir delile dayanmamaktadır" ifadesini kullandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Şubat'ta hazırladığı iddianamede, sanıkların tamamına "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi isteniyor. Ayrıca Türkiye genelinde meydana gelen Gezi olayları sırasındaki her bir eylem için de sanıkların ayrı ayrı 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmeleri talep ediliyor.