Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokullara 'Hamidiye' ifadesi eklendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 24 Haziran 2019 tarihli ve 1157 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde bulunan fakülte, yüksekokul ve enstitülerin başına, üniversitenin kurucusu Sultan Abdülhamid Han'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla özellikle Sultan 2. Abdülhamid'e atfen, çeşitli alanlarda isim olarak kullanılan "Hamidiye" ifadesinin eklendiğini belirtti.

SBÜ'den yapılan açıklamada, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Buna göre, üniversite rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesinin adı Hamidiye Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesinin adı Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesinin adı Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesinin adı Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesinin adı Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesinin adı Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsünün adı Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin, Sultan Abdülhamid Han'ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle kurulduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şunları kaydetti:

"24 Haziran 2019 tarih ve 1157 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyemizde bulunan fakülte, yüksekokul ve enstitülerimizin başına üniversitemizin kurucusu Sultan Abdülhamid Han'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla özellikle Sultan 2. Abdülhamid'e atfen, çeşitli alanlarda isim olarak kullanılan 'Hamidiye' ifadesi eklendi. Bu vesileyle sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş, İlber Ortaylı'nın ifadesiyle 'Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru' 2. Abdülhamid Han'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün ondan geriye bir miras, bir anlayış ve bir istikamet kaldı. Bize düşen ise bunu idrak etmek ve bu yönde hareket etmektir."