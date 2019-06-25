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'da operasyonunda tutuklama kararı

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 19:06
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun-Ankara kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi, 6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, Irak uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı
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