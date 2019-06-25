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'da operasyonu

’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 11:51
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu temin edilerek Tekirdağ'da satılacağı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Tutuklandılar
Edinilen bilgilere göre Çorlu ilçesinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Süleymanpaşa'nın Aydoğdu Mahallesi'ne götürüleceği bilgisini alan ekipler çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde takibe alınan 34 NU 2330 plakalı otomobil Zafer Mahallesi'nde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, şahıslar üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili F.F, M.Y, E.T, S.B, N.Ö ve Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.F., M.Y, S.B, N.Ö. serbest bırakılırken, Y.Ö. ve E.T. tutuklandı.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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