4 ilde, sit alanlarına koruma kalkanı geldi

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İSTANBUL, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleler, Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.