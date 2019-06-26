Adli kontrolle serbest bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

EV hapsinde bulunan ABD konsolosluk çalışanı Nazmi Mete Cantürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cantürk'ün, eşi ve kızının yargılandığı davanın yapılan ilk duruşmasında verilen ara karara göre, Cantürk'ün yargılanma süresince Türkiye'den ayrılmasına izin verilmeyecek ve adli kontrol altına tutulmaya devam edilecek. ABD'nin İstanbul konsolosluğunda güvenlik görevlisi olan Cantürk ile eşi ve kızı hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ ile bağlantılı olmakla suçlanıyor. İddianamede, FETÖ üyesi olması nedeniyle soruşturma altındaki düzinelerce kişiyle temas halinde olduğu belirtilmişti. Suçlamaları reddeden Cantürk, yüksek tansiyon ve diyabet hastalıklarının yanı sıra 2008 yılında kalp krizi geçirdiğini ve doktorunu düzenli görmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier Cantürk'ün serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Cantürk'ün yanı sıra iki ABD konsolosluk çalışanının davaları da devam ediyor.