Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Bitlis'te kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Bitlis'in Güroymak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 18 şüpheliye yönelik 4 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı, 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:21
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

Güroymak İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Konya, Diyarbakır, Van ve Malatya'da 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçeleri ile Diyarbakır, Van, Konya ve Malatya'da 18 adrese düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalaması için de çalışma başlatıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 16 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN