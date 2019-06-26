Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu kavgada yaralanmıştı... Acı haber geldi

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi, Amfi Park'ta meydana geldi. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçen şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Park'ta buluştu.

İnan, buluşmaya ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile birlikte gitti. B.Ç. de yanında iki arkadaşıyla birlikte buluşma yerine geldi. Amfi Park'ta buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. Yaralı 3 kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ise Bursa'dan Denizli'ye geldi. Kaymakam İnan'ı, Denizli'nin ilçe kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de yalnız bırakmadı.

CENAZESİ SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK

Safa Akif İnan'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Üçler Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan oğullarının hayatının baharında yaşama veda etmesinin acısını yaşayan Kaymakam Kemal İnan ve pratisyen doktor olan eşi Sedef İnan, otopsi sırasında Başhekim Odası'nda bekledi. İnan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere bugün karayoluyla memleketleri Samsun'a götürüleceği bildirildi. İnan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen yaşları 18'in altında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtip, "Başımız sağ olsun. Üzücü bir olay yaşadık. Yaralanan Safa Akif İnan'a gece müdahale edildi, ancak olmadı, takdiri ilahi. Mekanı cennet olsun. Adli süreç o andan itibaren başladı ve devam ediyor. Yargı gereğini yapacaktır. Biz cana bir şey gelmesin isterdik ama takdiri ilahi" diye konuştu.