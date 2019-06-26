Mal varlığı say say bitmiyor: İmamoğlu A.Ş.

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Buna göre İmamoğlu çiftinin, tapu değeri 4 milyon 841 bin lira olan gayrimenkulü, banka hesaplarında 1 milyon 397 bin 869 lirası, 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altını bulunuyor. İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun sadece kendisi üzerinde görünen nakdi ve gayrimenkul varlığı 7 milyon lirayı bulurken, 1993'te 4 milyon 200 bin lira sermaye ile kurduğu İmamoğlu İnşaat'ın da yüzde 60 ortağı görünüyor. İmamoğlu ayrıca 2016'da kurduğu SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kurucusu görünüyor. Mal varlığının büyük bölümü de baba Hasan İmamoğlu üzerinde olduğu görülüyor. Buna göre şirketlere ortak olan baba İmamoğlu, Güngören'de dükkan, Yalova Termal'de tarla, Beylikdüzü'nde 4 arsa, mesken ve konut, Trabzon Akçaabat'ta galerili dükkankonut, Ankara Sincan'da arsa, Trabzon Akçaabat'ta tarla, Balıkesir Edremit'te konut, 7 arsa ve mesken, Kuşadası'nda arsaya sahip.