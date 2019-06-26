BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konuları değerlendirdi. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin ise şunları söyledi:Yapılan son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Sonucu saygıyla karşılıyoruz. Bu demokrat olmanın gereğidir. Milletimizin verdiği mesaj partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak, seçim sonuçları bu MYK'dan başlayarak kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek şekilde değerlendirilecektir. YSK seçim sürecini başarıyla yürütmüştür. CHP'nin tehditlerine rağmen görevini hakkıyla, hiçbir tarafgirlik gözetmeden yapan bir kurum olduğunu ortaya koymuştur. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde, İstanbul'un ilçeleri ve büyükşehir belediye meclisinde büyük başarıya imza attık. Seçimlerde tatilden dönerek, hasta yatağından kalkarak oy atmaya giden bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.