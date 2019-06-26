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'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaparak 46 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 15:57
Muğla'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlayan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler İ.G, İ.G, B.G. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen İ.G, İ.G, C.G. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede iki gün önce yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname ele geçirilmişti.

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Muğla'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama
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