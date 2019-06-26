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Son dakika: 'ya 'Pençe' darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

'ndan 'yla koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 20:54
Son dakika: PKK'ya 'Pençe' darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Son dakika: PKK'ya 'Pençe' darbesi! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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