Sözde emir Kayseri’de yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

DEAŞ'IN Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu belirlenen M.S.E'yi (40), geçen Mart ayında Türkiye'ye giriş yaptı. Örgütün havancılarından sorumlu emiri de olduğu tespit edilen M. S. E., Kayseri'ye gelerek, dini nikahlı eşinin Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan evinde kalmaya başladı. Durumu öğrenen Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristi takibe aldı. Deliler toplandıktan sonra da önceki gün operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark edince kapının arkasına saklanan M.S.E yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist daha sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kocaeli'de de yapılan operasyonda ise DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen gruba baskın düzenlendi. İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası, İlçelerindeki eş zamanlı operasyonlarda H.D ,C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G, B.Ş.'yi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.