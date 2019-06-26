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davasında gelişmesi geldi! O ayrıntı dikkatleri çekti…

Ankara’da plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden davasında gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet geçtiğimiz yıl 28 Mayıs’ta Ankara’da bir plazanın 20. Katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili mahkeme sürerken, tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın güvenlik kamerası saatini 18 dakika ileri alarak delilleri karattıkları öne sürüldü. İşte Şule Çet’in ölümüyle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.6.2019 11:12
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi geldi! O ayrıntı dikkatleri çekti…

Ankara'da geçtiğimiz yıl bir plazanın 20. Katından düşerek hayatını kaybeden davası ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Gazi üniversitesinde okuyan Şule Çet geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta saatler gece 03.50'yi gösterdiğinde bir plazanın 20. Katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile ilgili oldukça önemli bir iddia öne sürüldü. İşte Şule Çet'in ölümündeki o ayrıntı…

ŞULE ÇET'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ O AYRINTI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Şule Çet'in ölümüyle ilgili uygulanan davada o ayrıntı dikkatleri çekti. İşte genç kızın ölümüyle ilgili tüm detaylar…

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Şule Çet davasında son dakika gelişmesi geldi! O ayrıntı dikkatleri çekti…
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