Şule Çet davasında son dakika gelişmesi geldi! O ayrıntı dikkatleri çekti…

Ankara'da geçtiğimiz yıl bir plazanın 20. Katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet davası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Gazi üniversitesinde okuyan Şule Çet geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta saatler gece 03.50'yi gösterdiğinde bir plazanın 20. Katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile ilgili oldukça önemli bir iddia öne sürüldü. İşte Şule Çet'in ölümündeki o ayrıntı…

ŞULE ÇET'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ O AYRINTI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Şule Çet'in ölümüyle ilgili uygulanan davada o ayrıntı dikkatleri çekti. İşte genç kızın ölümüyle ilgili tüm detaylar…