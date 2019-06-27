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7 terörist öldürüldü

MERAL YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019
VAN'IN Gevaş ilçesinde, 18 Haziran'da güvenlik korucularına el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunuldu. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 2'sinin, Çatak ilçesine bağlı Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğunun tespit etti. Dün düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonu'nda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli kırsalında da 3 terörist öldürüldü. Öte yandan, Pençe Harekâtı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Siirt Pervari'deki PKK operasyonunda ise yola döşenmiş halde bulunan anti tank mayını imha edildi.
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7 terörist öldürüldü
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