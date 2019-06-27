Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

'de / operasyonu: 9 gözaltı

'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 10:08
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN