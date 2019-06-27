S-400’lerin alınması varoluş meselesidir

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400'lerin, Türkiye'nin milli güvenliği için kullanılacağını belirterek," Türkiye teslim olmamalıdır. ABD ister beğensin, ister beğenmesin, S-400'lerin alınması hakikaten bir varoluş meselesine dönüşmüştür" dedi. Terörist başının mektubundan siyasi fayda umanların namert olduğunu söyleyen Bahçeli, "Teröristbaşına milli ve yerli bir özellik atfetmek rezalettir, cinayettir, hıyanettir" ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:ABD'nin S-400 hava savunma sistemi üzerinden ülkemizi tehdit etmesi, yaptırım kozunu kullanacağını hem dikte edip hem de kabaca dile getirmesi bir defa devlet olma vasfımıza hakaret ve hürmetsizliktir. Bu kapsamda Türkiye bir yol ayrımındadır. Ya bu tehditlere boyun eğeceğiz, asırlara meydan okuyan devlet olma vakar ve şerefimizi kaybedeceğiz, ya da S-400'leri temmuz ayı içinde alıp belirlenen vatan topraklarına konuşlandıracağız. ABD ister beğensin, ister beğenmesin, S-400'lerin alınması hakikaten bir varoluş meselesine dönüşmüştür.S-400 gelecek, Türkiye'nin milli güvenliği için kullanılacaktır. ABD Başkanı Trump'ın kriz imali, yaptırım ikmali, dünya barışını zedeleme ilkellikleri vahim bir gidişatın ispatı ve ön habercisidir. Türkiye teslim olmamalıdır. Türkiye taviz vermemelidir. S-400 hava savunma sistemini almak sadece milli güvenliğimiz için değil, milli devletimiz için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir.HDP'nin Zillet İttifakı'nın içinde olması, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına destek mesajları terörist başı tarafından kabul görmemiştir. Edirne'de yatan terörist Demirtaş, İmralı'da cezasını çeken terörist başı ve Kandil'deki ihanet yuvası arasında yeşeren ve yayılan çelişki ve çatlaklar bir bakıma PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Öcalan canisi bile HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa elbette bunu görmezden, duymazdan gelemezdik. PKK-HDP-Edirne ve İmralı arasındaki güç mücadelelerinin içeriği esasen bizi bağlamayacak, bizim meselemiz de olmayacaktır.Yunanistan ateşle oynamaktadır. Çipras, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde ısrar etmemizin bedeli olacağını küstahça açıklamıştır.