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Vatandaşı zehirleyecek binlerce kaçak ürün piyasaya sürülmeden yakalandı

'de, polisin düzenlediği operasyonda, Yurda kaçak sokulmuş ve sağlık açısından sakıncalı olduğu bildirilen gümrük kaçağı 16 bin 635 ürün ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 11:03
Vatandaşı zehirleyecek binlerce kaçak ürün piyasaya sürülmeden yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, cinsel gücü artırıcı özelliği olduğu ileri sürülen gümrük kaçağı ürünlerin aktarlar aracılığıyla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, M.A.K'nin (39) kaçak olarak getirilen ürünleri kendisine ait Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 5 ayrı aktar şubesinde sattığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 16 bin 635 ürüne el koydu.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan M.A.K'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

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Vatandaşı zehirleyecek binlerce kaçak ürün piyasaya sürülmeden yakalandı
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