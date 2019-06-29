FETÖ avcısı başsavcı Diyarbakır’a veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Adliyesinde görev yaparken, başka kentlere tayinleri çıkan hâkim ve savcılara veda töreni düzenlendi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Başsavcılığı'na atanan Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Emniyet Müdürü Tacettin Arslan'ın da katıldığı törende konuşan, İzmir Başsavcılığı'na atanan Kamil Erkut Güre, şerefsizlerin hain kalkışmada bulunduğu gün geldiği Diyarbakır'dan 3 yıl sonra huzur, kamu düzeni ve sükûnet sağlanarak ayrılmış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Buraya geldiğimizde özellikle de devlet, vatandaş ilişkilerinin pekişmesi için büyük çaba gösterdik. Devlete karşı bir ön yargı vardı. Geçmişte devletin hataları olabilir. Ama biz devletin mezbaha gibi kesilmesine asla müsaade etmedik" dedi. Soruşturmaları titizlikle yürüterek iğneyle kuyu kazdıklarını, hukuk dışına çıkmadan gerçek suçluların tespiti için geceli gündüzlü bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Kapımız herkese açık oldu. Mağdur edildiğine inandığımız herkesi dinledik, yardımcı olduk. Kimseye haksızlık etmedik. Şimdi huzurlu bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.