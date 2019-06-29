FETÖ’de 27 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'NÜN askeri mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 14 rütbeli asker gözaltına alındı. Sivas merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda kente gelen üniversite öğrencileriyle birebir ilgilenen ayrıca Bank Asya ve İkbal Eğitim Vakfı'nda kayıtları bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda ise gözaltına alınan 24 kişiden 11'i tutuklandı. Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün Hatay imamı Ali Kamalak, eşi ve ağabeyi ile FETÖ'den aranan bir kadın yakalandı. Osmaniye'de gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i, Ağrı'da ise 1 kişi tutuklandı.