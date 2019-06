G-20 zirvesı’nde liderlerle samimi sohbet

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde dün başlayan G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti. Erdoğan'ın zirve kapsamında dünya liderleriyle samimi sohbeti dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 'tamam' işareti yaparak poz veren Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, bugün ise ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. G-20 Liderler Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde tokalaşarak karşıladı.Liderler daha sonra G-20 aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun arasında yer aldı. Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde liderlerle sohbet etti. Trump ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Trump ile 'tamam' işareti yaparak poz verdi.Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres birlikte sohbet etti. Sohbet sırasında Erdoğan'ın elini Macron'un omuzuna koyması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Dijital Ekonomi" temalı liderler etkinliğine geçti. Bu etkinliğin ardından liderler, "Küresel Ekonomi", "Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeğine katıldı. Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul daha sonra da Pedro Sánchez'i kabul etti. Erdoğan, Sánchez ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için atılabilecek adımları değerlendirdi. Erdoğan'ın ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili bir görüşme yaptı. Erdoğan ile Macron görüşmesinde başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, Türkiye AB üyelik süreci konuları ele alındı. Erdoğan'ın Macron ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.Zirve kapsamında Erdoğan'ın ikili görüşmeleri bugün de devam edecek. Erdoğan, bugün TSİ 04.30'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Erdoğan-Putin görüşmesinde, S-400 savunma sisteminin teslimat süreci başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Erdoğan ve Putin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirilecek.Erdoğan, bugün TSİ 07.00'da ise ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek. Erdoğan ile Trump görüşmesinin en önemli gündem maddesi F-35 programı kapsamındaki son gelişmeler olacak. Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulması teklifini yapan Erdoğan, bu konunun detaylarını Trump'a yüz yüze anlatacak. Erdoğan, Trump görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için atılabilecek adımların yanı sıra başta terörle mücadelede işbirliği, Suriye ve İran olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. Erdoğan, bugün ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşecek. Erdoğan, bu görüşmelerde de başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları ele alacak.Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan, Osaka'da G20 Liderler Zirvesi'nin resmî eş programına katıldı. Japonya First Lady Akie Abe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu. Osaka Doğu Bahçesi'nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından First Lady Abe, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti. Daha sonra lider eşleri, Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağını ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri Tsuzumi davul performansını izledi.