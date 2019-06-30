Amerikalı araştırmacılar Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için Türkiye’ye geliyor

2018 yazında "Türkiye'deki Mülteci ve Sığınmacılar: Sorunlar, Fırsatlar ve Yaklaşımlar" adlı bir proje düzenleyen THO, 10 ABD'li genç uzman akademisyeni İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirlerinde sivil ve resmi yetkililerle bir araya getirmişti. Türkiye lehine olumlu sonuçların çıktığı 80 sayfalık bir rapor ile Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptığı fedakârlıklar ABDli araştırmacıların kaleminden raporda yerini aldı. Amerikan kamuoyu ile paylaşılan bu rapor, Türkiye'nin üstün gayretlerini gözler önüne sermiş oldu.

Son dönemde zorlu günlerden geçen Türk-Amerikan İlişkilerini normal bir zemine taşımak için gayret gösteren Turkish Heritage Organization, Amerikalıların gözündeki Türkiye algısına pozitif katkı sağlayacak birçok saha projesini hayata geçirecek.

Enerjiden eğitime, teknolojiden güvenlik politikalarına kadar pek çok konuda işbirliğinin arttırılması ve iki eski müttefik arasında kurulmuş olan köprülerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu projeler, Türk - Amerikan ilişkilerinde gündeme gelen pek çok konuya, yapıcı ve yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla düzenleniyor. Türkiye ve Amerika'nın ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile ilgili karşılıklı bilgi sahibi olması da hedeflenmektedir.

Bunlardan ilki olan Prof. Michael Gunter başkanlığında 10 ABDli araştırmacı profesyonel bir ekip THO ev sahipliğinde 30 Haziran-7 temmuz tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu ziyarette işbirliğini güçlendirme çabalarının yerinden örneklerle destekleneceği bir saha çalışması yapılacaktır.

Türkiye'nin güçlü kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek Türkiye ve Amerika arasında ortak projeler ve işbirliği alanları tespit edilmeye çalışılacaktır.

Devlet kurumları, iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında toplantılar yapılarak, programa katılan Amerikalı profesyonellerin Türkiye ile ilgili farklı konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olması ve ortak projeler yapmaları hedeflenmektedir.

Türkiye'deki saha çalışması sonrasında değerlendirmelerinin yer aldığı bir raporun hazırlanacak ve bu rapor Türk -Amerikan ilişkileri konusunda bilgi üreten aktörlerle paylaşılacak.

THO Başkanı Ali Çınar

Programın amacını açıklayan THO Başkanı Ali Çınar, Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu zorlu süreçte Türkiye'nin güçlü kurumları ile araştırmacıları buluşturmanın geleceğe benzersiz bir katkı sağlayacağını ve araştırmacıların Türkiye'de edindiği tecrübe ve imkanla, THO'nun amaçladığı yapıcı diyalog platformunun da temellerinin atılacağını belirtti.

Birebir görüşmelerin ve edinilen izlenimlerin önemine dikkat çeken Ali Çınar, araştırmacıların bu izlenimlerinin gelecekte Türkiye lehine sonuçlar doğuracağının da altını çizdi. Türk Hava Yolları, Turkcell, Kalyon Grup ve İstanbul Ticaret Odası'nın destek olduğu projenin Türkiye ziyareti ile bitmeyeceğini belirten Çınar, ABD'li araştırma heyetinin, Washington DC'de bir panel ile araştırma raporunu kamuoyuna sunacaklarını da belirtti.