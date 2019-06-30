Doğanın korunması için sınırları kaldıralım

BUGÜN NELER OLDU

Emine Erdoğan, G-20'de lider eşleriyle "Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları" adlı sempozyuma katıldı. Emine Erdoğan, "Su şehri" olarak bilinen Osaka'dan, dünya vatandaşlarına sağlıklı ve sürdürülebilir okyanusların gelecek nesillere aktarılmasının özel yollarını içeren bir mesaj gönderilmesi amaçlanan sempozyumda 'Sıfır atık' projesiyle dünyaya seslendi. İşte Emine Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Doğru adımları atarsak, 2050'de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek. Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ülke, çöpünü kendinden kilometrelerce uzaktaki bir vahşi depolama alanına gönderdiğinde çöpten kurtulmuş olmuyor. O atıklar, bünyesi mikroplastikle dolu bir balık tabağı olarak hepimizin önüne geliyor. Omuzlarımızda dünya çocuklarına yaşanabilir bir gelecek inşa etmek gibi koca bir sorumluluk var. Ben bu sorumluluk gereği, ülkemde, Türkiye'de, Sıfır Atık Kampanyası başlattım.Sıfır atıkla temel hedefimiz, çöpleri kaynağında ayrıştırmak ve atıkları geri dönüşümde kullanmak. Öncelikle kamu kurumlarımızda sıfır atık sistemini kurduk, okullarımızda, askeri tesislerimizde sıfır atık uygulamasını başlattık. Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Plastik poşet ülkemizde ücretli hale getirildi. Bir yılın sonunda poşet kullanımında yüzde 70 azalma oldu. Medya ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek alıyoruz. Sanatçılarımız farkındalık çalışmalarına katkı sağlıyor, ülkemizin dört bir yanında atıktan sanata sergileri açılıyor. Türkiye olarak, uluslararası platformda doğanın korunması için her türlü projeye destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.Etkinlik sonrası lider eşleri, sempozyum için balık resimleriyle oluşturulan panoya yazdıkları notlarla dünyaya "okyanus temizliği" mesajı verdi. Emine Erdoğan da panoda, "Günlük yaşamımızda atacağımız çevre dostu adımlarla 'sıfır atık' yaşam prensibimiz olmalı." mesajını paylaştı. Emine Erdoğan, sempozyum öncesinde lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.