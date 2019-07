Başkan Erdoğan: Benim için büyük gurur

BUGÜN NELER OLDU

tarafından düzenlenen ve nisandan beri dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşmakta olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Japonya'nın tarihi şehri Kyoto'da Başkan Erdoğan tarafından açıldı. Medya sponsorluğunu SABAH ve Daily Sabah gazetelerinin yaptığı ve Kyoto Tofukuji Tapınağı'nda gerçekleşen açılış töreninde Erdoğan "Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğun daha da güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.Serginin açılışına Altes Prenses Akiko Mikasa da katıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye ile Japonya, Asya'nın doğu ve batı uçlarında yaşayan, köklü tarihi geçmişe sahip, kültürel miraslarını koruma başarısını göstermiş iki ülkedir. Bu zengin mirastan, her iki toplumun da istifade edebileceği fırsatların oluşturulması önemlidir. Bizler de bu amaçla 2019'u Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın da birbirinin tarihi, kültürel ve beşeri birikimini daha yakından tanımasına imkan sunacağız. Bugün hep birlikte açılışını yaptığımız Ara Güler Fotoğraf Sergisi önemli bir etkinliğimiz. Daha evvel Londra ve Paris'te büyük ilgi gören Ara Güler sergisini, bu defa Kyoto'da Japon sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, "Master of Leica" (Leica'nın Ustası) unvanına sahip Ara Güler'in fotoğraf sergisinin buradaki açılışını yapmak, benin için gurur kaynağıdır. Sergiyi ziyaret eden Japon dostlarımızın, İstanbul ve Türkiye'yle ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak, bizler için büyük mutluluk olacaktır. Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğun güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.KURDELE kesim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan; Japonya Prensesi Akiko Mikasa ve resmi heyetle birlikte sergiyi gezdi. Başkan Erdoğan, önsözünü kendisinin kaleme aldığı ve Türkçeİngilizce- Japonca hazırlanan sergi kitabını imzalayarak G-20'deki liderlere armağan etti. Sergi Kyoto'da, 10 Temmuz'a kadar açık kalacak.