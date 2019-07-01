CHP’li belediyelerden skandal paylaşım

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki LBGT etkinliği için CHP, HDP ve İyi Partili belediyeler adeta seferber oldu. Söz konusu belediyelerin sosyal medya hesaplarından "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarla eşcinsellik propagandası yapmasına vatandaşlardan büyük tepki geldi. CHP hesaplarının eşcinsellik propagandasını sözde özgürlük ve Atatürkçülük adı altında yapması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları "Biz oyumuzu LGBT'yi desteklemeniz için değil çocuklarımızın geleceği için verdik. Muhafazakar seçmene vaatler vererek, hoşgörü mesajlarıyla o koltuklara oturdunuz. Ama bir hafta geçmeden başörtüsünü dilinize doladınız, LGBT sapkınlığına göz kırptınız" diyerek tepki gösterdiler.