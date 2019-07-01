Ecdadımızın inceliği ve zarafeti görülüyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Osaka şehrindeki temaslarını tamamlayan Erdoğan, daha sonra karayoluyla Kyoto şehrine geçti. Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan müze gezisi öncesi Altes Prenses Akiko ile bir görüşmede gerçekleştirdi. Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, çıkışta gazetecilere "Ecdadımızın inceliğini ve zarafetini bu sergi vesilesiyle tekrar görme imkanını bulduk. Türkiye ve Japonya arasında lale de adeta bir ortak motiftir" dedi.Altes Prenses Akiko da "Önümüzdeki sene Türk-Japon ilişkilerinin 130'uncu yılını kutlayacağız. İki halkın birbirini daha iyi tanımasını ve ilişkilerinin pekişmesini diliyorum" diye konuştu .Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.