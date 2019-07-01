İstanbul Mobil Park Timleri yakaladı! Elindeki çekirdek poşetinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan Mobil Park TİMleri, İstanbul parklarında güvenliği sağlamaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi, Huzur Hacı Caddesi'nde bulunan park içerisinde bir kadın tarafından uyuşturucu madde satıldığı ihbarı gelince 10 gün önce Mobil Park timleri tarafından park takibe alındı.

ÇEKİRDEK PAKETİNDE UYUŞTURUCU VARDI

Ekipler aynı gün takibe aldıkları parkta, saat 19.30 sularında Türkmenistan uyruklu Gülran K. isimli kadının parka giriş yaptığını görünce arama yaptı. Arama sonrası şüpheli kadının elinde bulunan çekirdek paketi içinde kilit poşette 5,3 gram eroin ve alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aynı mahallede ikameti bulunan ve arama sonrası gözaltına alınan şüpheli Gülran K.'nın evi de arandı. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Arama sonrası evde kilitli poşet, renkli poşet, plastik kap ve beyaz kâğıda sarılı 107,9 gram eroin bulundu. Ayrıca renkli poşet içerisinde 4,3 gram metamfetamin, 40 tablet methadone isimli hap ele geçirildi.

KURUSIKI SİLAH BULUNDU

Uyuşturucu maddelerinin yanı sıra bir tane dijital elektronik terazi, bir adet ticarette kullanılan not defteri, uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 210 liralık para bulundu. Evde bir tane 30 cm bıçak, iki tane kurusıkı silah ve tabancaya ait 11 tane fişek, bir tane havalı tabanca ve bu silaha ait 30 adet fişek ve iki adet hava tüpü bulunan madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

İstanbul Emniyeti Mobil Park TİMleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı şüphelisi Gülran K. emniyettki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.